ФСБ РФ намагається розхитати ситуацію на Закарпатті, використовуючи угорський фактор.

Міністерство закордонних справ України закликає Угорщину, яка не підтримує відмову від російських енергоносіїв, допомогти вистояти проти агресії Росії.

Про це йдеться у заяві речника МЗС Олега Ніколенка, яка є у розпорядженні УНІАН.

Речник прокоментував позицію Угорщини, яка виступає проти відмови європейських кран від російських енергоносіїв, проти закриття неба над Україною і проти миротворчої місії.

Ніколенко заявив, що "мир та безпеку в Угорщині неможливо гарантувати без миру та безпеки в Україні".

"Міністр закордонних справ Петер Сійярто наголошує на необхідності уникнення поширення війни за територію України і безпосереднього конфлікту НАТО та РФ. На його переконання, аби не провокувати Росію, Угорщині не слід підтримувати закриття українського неба та розгортання операції з підтримання миру, а також дозволяти транзит угорською територією військової допомоги для української армії. "Не провокувати Росію" - це поширений аргумент, коли потрібно дати Росії більше простору для агресії", - зазначив Ніколенко.

"Ми, звісно, не бажаємо нікому того горя, з яким зіштовхнулися українці через війну Росії. Водночас помилково вважати, що Угорщина, так само як і будь-яка інша європейська країна, існує у вакуумі. Наша держава зараз фактично захищає східний рубіж НАТО. Якщо Росії вдасться досягти її злочинної мети в Україні, наступною ціллю стануть наші сусіди. Про це зараз відкрито говорять російські посли за кордоном", - додав Ніколенко.

За його словами, буквально вчора з’явилися докази, як ФСБ РФ намагається розхитати ситуацію на Закарпатті, використовуючи угорський фактор.

"Угорщина завжди позиціонувала себе як захисника прав закордонних угорців. Закликаємо Угорщину відкрито засудити цю провокацію Росії та скористатися своїми розвиненими каналами зв’язку з Москвою для запобігання будь-яким провокаціям з метою розпалювання міжетнічної ворожнечі в Україні", - заявив речник.

Ніколенко додав, що настав "час бути чесними з самими собою".

"Марно сподіватися на те, що спроби задобрити агресора матимуть успіх. Це доводить історія, зокрема і самої Угорщини", - заявив речник.

"Тому наші партнери мають дбати про те, щоб Україна вистояла і перемогла російське зло. Для цього потрібно зміцнювати європейську єдність. Єдність, яка дозволить запровадити більше жорстких санкцій проти Росії, аби зупинити її воєнну машину", - наголосив Ніколенко.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що через неконструктивну позицію окремих держав до п’ятого пакету санкцій ЄС не буде включене ембарго на постачання російських нафти і газу.