В Україні достатньо вугілля і газу, каже міністр.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що в Україні віялових відключень електроенергії не буде.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

За словами Шмигаля, в країні достатньо вугілля і газу для виробництва електроенергії.

"Віялові відключення - складний державний механізм. Ними керує оператор систем розподілу "Укренерго". Але таких планів в Україні не існувало і не існує на сьогодні. Ті відключення, які є, це ремонтні програми. Коли був льодяний дощ такі відключення були", - сказав він.

Читайте такожУкраїнські міста можуть залишитися без опалення на новорічні свята - "Укртеплокомуненерго"Також Шмигаль додав, що бувають і планові відключення, пов'язані із запланованими ремонтами мереж.

Загроза віялових відключень в Україні

Раніше глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що Україні ближче до січня-лютого загрожують віялові відключення електроенергії. На його думку, протягом двох місяців на всій території нашої держави будуть відчуватися величезні проблеми з постачанням електроенергії.

Високою ймовірність віялових відключень у Києві назвав мер столиці Віталій Кличко.

Автор: Дмитро Хилюк