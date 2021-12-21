Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що в Україні віялових відключень електроенергії не буде.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.
За словами Шмигаля, в країні достатньо вугілля і газу для виробництва електроенергії.
"Віялові відключення - складний державний механізм. Ними керує оператор систем розподілу "Укренерго". Але таких планів в Україні не існувало і не існує на сьогодні. Ті відключення, які є, це ремонтні програми. Коли був льодяний дощ такі відключення були", - сказав він.
Читайте такожУкраїнські міста можуть залишитися без опалення на новорічні свята - "Укртеплокомуненерго"Також Шмигаль додав, що бувають і планові відключення, пов'язані із запланованими ремонтами мереж.
Загроза віялових відключень в Україні
Раніше глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що Україні ближче до січня-лютого загрожують віялові відключення електроенергії. На його думку, протягом двох місяців на всій території нашої держави будуть відчуватися величезні проблеми з постачанням електроенергії.
Високою ймовірність віялових відключень у Києві назвав мер столиці Віталій Кличко.