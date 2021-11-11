Імовірність віялових відключень дуже висока, каже Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко попередив жителів столиці про можливі проблеми з опаленням й електроенергією.

Глава столиці заявив, що на сьогодні 12 київських підприємств, що виробляють тепло й електрику, відчувають проблеми з нестачею вугілля і газу. Про це повідомляє "Україна 24".

"Фахівці кажуть, що морози до -15° протримаються кілька тижнів... Імовірність віялових відключень дуже висока", - сказав Кличко.

Але, водночас, мер Києва заявив, що підняття тарифів на опалення не буде.

Читайте такожУкраїні загрожують віялові відключення електроенергії: коли це може статиЯк повідомляв УНІАН, 26 жовтня компанія "Укренерго" провела аукціон з розподілу доступу до міждержавних перетинів електромереж на листопад 2021 року. За результатами аукціону українські компанії викупили можливість постачати електроенергію з Росії в обсязі 2,2 ГВт і з Білорусі – 900 МВт.

2 листопада Україна через дефіцит потужності в енергосистемі запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі в обсязі 500 МВт та зі Словаччини через Бурштинський енергоострів в обсязі 100 МВт. Україна тричі за 2021 рік просила аварійні поставки електроенергії.

11 листопада Україна знову запросила аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини в обсязі 100 МВт.

Автор: Ольга Робейко