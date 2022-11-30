Міністерство економіки не передбачає дефіциту пального.

Україна на сьогодні має достатні запаси газу, вугілля та пального для проходження зими.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомив, що країна входить у зиму із 14 мільярдами кубічних метрів газу в сховищах і з 1,3 мільйонами тонн вугілля на складах.

"Цього ресурсу вистачить для того, аби стабільно пройти зиму. Це стосується не лише газу та вугілля, але й пального. В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів розуміємо, що попит на пальне може зрости. Але його дефіциту Міністерство економіки не передбачає. Уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального й уважно стежить за балансом імпорту та споживання. Імпорт в останні місяці в нас складав близько 700 тисяч тонн щомісячно, і це дозволяє забезпечити потреби споживачів", - сказав він.

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Атаки по українській енергосистемі

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Шмигаль заявив, що майже половина об’єктів енергетичної системи України виведена з ладу через ракетні удари російських окупантів.

21 листопада прем’єр повідомив, що в українських газосховищах накопичено понад 14 млрд куб. метрів газу. За його словами, цього достатньо для проходження зими, але через атаки по критичній інфраструктурі необхідно накопичувати додаткові ресурси.

28 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з амбасадорами платформи United24 питання проходження цієї зими, допомоги Україні з генераторами та іншим енергетичним обладнанням.

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