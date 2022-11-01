Президент наголосив, що Росія піде на все, щоб руйнувати нормальне життя українців.

Президент Володимир Зеленський заявив, що влада України зробить усе для того, щоб цієї зими забезпечити українців електроенергією та теплом.

Про це він розповів у своєму відеозверненні.

"Ми зробимо все, щоб дати людям електрику й тепло цієї зими. Але ми маємо розуміти, що Росія зробить усе, щоб руйнувати нормальність життя. Вони не зважають на видатки на енерготерор. Якщо поглянути на ціну лише вчорашнього російського удару, то застосовані ракети й дрони коштували Росії в еквіваленті понад 2 млн 300 тисяч середніх російських пенсій за віком. І це один удар! Місячні доходи 2 млн 300 тисяч російських пенсіонерів. Замість того щоб долати бідність у своїй країні, російське керівництво витрачає все, щоб тільки не визнавати, яку історичну помилку вони зробили цією своєю війною проти України", – наголосив глава держави.

Відео дня

За словами Зеленського, на полі бою окупанти безнадійні, і українські воїни це вже довели.

"Але потрібен час, потрібні зусилля, потрібне терпіння, щоб довести, що й надія на зиму для російських терористів не справдиться. Впевнений, ми і це пройдемо", – заявив президент.

Зима в Україні 2022

Через постійні атаки РФ на об'єкти критичної інфраструктури в Україні прогнозують надзвичайно важку зиму.

Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко попередив, що цьогорічна зима буде досить важкою через можливість постійних перебоїв з електрикою та опаленням.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців запасатися на зиму теплим одягом, свічками, ліхтариками та батарейками на випадок відсутності енерго- та теплопостачання внаслідок можливих масованих ракетних обстрілів.

Водночас аналітик "Центру розвитку міста" Юрій Щедрін заявив, що Україні вистачить запасів газу на теплу і помірну зиму, в разі холодної – можна буде докупити ще.

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