Найбільшими імпортерами були Китай та країни ЄС.

Росія заробила 93 мільярди євро від експорту викопного палива за перші 100 днів війни проти України, більшість надходила до ЄС.

Про це йдеться в звіті Центру з вивчення енергетики та чистого повітря (CREA).

За даними CREA, за перші 100 днів війни (24 лютого – 3 червня) на ЄС припадає 61% імпорту викопних матеріалів, або приблизно 57 мільярдів євро.

Найбільшими імпортерами були Китай (12,6 млрд євро), Німеччина (12,1 млрд) та Італія (7,8 млрд), Нідерланди (7,8 млрд євро), Туреччина (6,7 млрд євро), Польща (4,4 млрд євро), Франція (4,4 млрд євро), Південна Корея (3,5 млрд євро) та Індія (3,4 млрд євро).

Кошти Росії надходять насамперед від продажу сирої нафти (46 мільярдів). Далі йде газ, який транспортується газопроводами (24 мільярди), потім нафтопродукти, скраплений природний газ (СПГ) і, нарешті, вугілля.

Як писав УНІАН, Європейський Союз напередодні ухвалив рішення про поступове ембарго на російське викопне паливо. Виняток - імпорт нафти.

Вас також можуть зацікавити новини: