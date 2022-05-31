Збитки Росії через нафтове ембарго обчислюватимуться мільярдами доларів.

Через нафтове ембарго, узгоджене членами ЄС, Росія втрачатиме близько 10 мільярдів доларів на рік.

Про це повідомляє Bloomberg.

За підрахунками видання, на морські поставки припадає близько двох третин російського імпорту нафти. Коли ембарго запрацює, Росія втрачатиме до 10 мільярдів доларів на рік у вигляді упущеної вигоди від експорту.

Це пов'язано з тим, що заборона змусить Росію продавати свою нафту зі знижкою в Азію, де вона вже коштує приблизно на 34 долари за барель дешевше, ніж ціни ф'ючерсних трейдерів на Brent.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти.

"Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС. Воно охоплює понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи величезне джерело фінансування для її військової машини. Максимальний тиск на Росію з метою припинення війни", - написав він.

За його словами, нові санкції щодо Росії також передбачають заборону трьох російських державних мовників. У шостому пакеті також передбачено відключення від SWIFT найбільшого російського банку "Сбербанк" і введення санкцій проти відповідальних за військові злочини в Україні осіб.

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