За минулу добу електропостачання відновлено понад 32 тисячам абонентів.
Про це повідомляє прес-служба Міненерго в Facebook.
"За минулу добу відновлено електропостачання понад 32 тисячам абонентів: у Київській області - близько 30 тисячам, у Харківській - 1 тисячі, у Донецькій - 912 споживачам. Також вдалося під'єднати 90 тисяч споживачів на Сумщині, проте на ранок електропостачання було знову відключено. Аварійно-відновлювальні роботи тривають і в інших областях", - розповіли в прес-службі, додавши, що станом на 17 березня відновлено газопостачання 2888 споживачам.
Крім того, через пошкодження в результаті бойових дій знеструмленими залишаються понад 1429 населених пунктів - всього понад 846 тисяч споживачів, а без газопостачання - понад 273 тисяч споживачів.
Також у міністерстві зазначили, що енергосистема України працює стабільно, частота підтримується на рівні 50 Гц в допустимих діапазонах.
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16 березня Україна стала членом "Енергетичного Євросоюзу", об'єднавши свою енергосистему з енергосистемою континентальної Європи.