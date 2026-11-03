Україна має підняти тарифи для населення на газ та електрику вдвічі, – МВФ

Регулювання ціни на комунальні послуги з’їдають вагому частину ВВП.

Україна витрачала до 3,7% ВВП щорічно у 2024-2026 роках на державне регулювання цін на світло та газ для населення. Міжнародний валютний фонд пропонує Києву два сценарії зменшення видатків, за одним з яких тарифи для населення мають зрости на понад 50%, а за другим – мінімум вдвічі, ідеться у жовтневому звіті МВФ.

Компенсації тарифів по електроенергії від держави з’їдають 1,8% ВВП, газу – 1,4% ВВП, субсидії на тепло для населення – 0,3% ВВП, субсидії виробникам електроенергії з відновлюваних джерел – 0,2% ВВП.

МВФ пропонує Україні поступове підвищення тарифів протягом трьох років. Держава відмовиться від штучного стримування тарифів для населення і постачатиме світло та газ за ціною, ближчою до ринкової.

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За першим сценарієм ціна електроенергії має дійти до 9,7 кВт⋅год, ціна газу – до 22 грн/куб. м, з ПДВ. За другим - ціна електроенергії має становити 6 грн/кВт⋅год, а газу – 17,2 грн/куб. м, з ПДВ.

"В першому сценарії цільові рівні тарифів на третій рік відображають поточні ринкові умови, що означає загальне підвищення тарифів на 141% та 104% для електроенергії та газу відповідно. В другому сценарії цільові рівні тарифів на третій рік відображають ринкові ціни, закріплені на середньострокових контрольних виробничих витратах постачальників. Цей сценарій передбачає загальне підвищення тарифів на 52% та 60% для електрики та газу відповідно", – ідеться у звіті.

Комунальні тарифи в Україні – останні новини

Пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону 2026-2027 років залишаються незмінними. Ціна кіловата для побутових споживачів становить 4,32 грн за 1 кВт⋅год.

Левову долю українських домогосподарств – близько 98%, або понад 12 мільйонів споживачів, – забезпечує газом "Нафтогаз України". Для них ціни на газ будуть незмінними у розмірі 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2027 року.

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