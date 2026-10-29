Економіка України впаде у 2026 році: Нацбанк озвучив похмурий прогноз

НБУ вперше з початку війни офіційно прогнозує рецесію в Україні.

Національний банк України очікує, що за підсумками 2026 року українська економіка скоротиться на 0,4%, повідомив голова регулятора Андрій Пишний під час брифінгу.

"Погіршилась динаміка інших галузей промисловості, торгівлі та сільського господарства. В результаті Національний банк переглянув прогноз динаміки реального ВВП у 2026 році в бік зниження до мінус 0,4%", - сказав він.

Пишний наголосив, що лише інтенсифікація російських обстрілів по бізнесу призвела до скорочення ВВП на 1,9 відсоткового пункту.

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За оцінками Національного банку, у третьому кварталі реальний ВВП скоротився на 0,5% рік до року. Така динаміка зумовлювалась передусім наслідками блокади морських портів і російських атак на виробничі потужності та логістику. Найбільших втрат зазнали металургійні та рудні підприємства.

"Враховуючи наслідки руйнувань, Національний банк прогнозує повільне відновлення економічного зростання у 2027-2028 роках. Пожвавленню економічної активності сприятимуть, зокрема, державні і приватні інвестиції в оборонну промисловість, локалізація, виробництво озброєння, за рахунок Ukraine Support Loan та проєкти з відновлення критичної інфраструктури", - зазначив Пишний.

Він також додав, що за реалізацією припущення Національного банку про поліпшення логістики всередині 2027 року реальний ВВП наступного року може зрости на 0,4%. В міру зниження безпекових ризиків у 2028 році зростання економіки може пришвидшитися до 2,2%.

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За даними Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), у вересні поточного року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України скоротився на 2,4%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Тоді повідомлялося, що основними чинниками падіння стали проблеми з логістикою, скорочення видобутку залізної руди, удари РФ по металургійних підприємствах та погіршення ситуації в енергетиці.

Згідно з макроекономічним прогнозом інвестгрупи ICU, очікувалося падіння ВВП України за результатами 2026 та 2027 років. У 2026 році аналітики прогнозували скорочення реального ВВП на 0,6%, тоді як у 2027-му – на 1,9%. Падіння ВВП супроводжуватиметься прискоренням інфляції.

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