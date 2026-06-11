Нардеп прогнозує зростання тарифу на воду у 2-3 рази: ціни вже ростуть по всій країні

У столиці після перегляду вартість послуги може становити близько 50-60 гривень за кубометр.

Тарифи на воду в Україні можуть суттєво зрости. У низці міст підвищення може становити від 2,5 до 3 разів. Про це повідомив народний депутат та перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в ефірі "Новини.live"

"В усіх містах: Кривий Ріг, Львів, Полтава, Одеса, фактично по всій Україні зараз в два з половиною-три рази будуть зростати тарифи на водовідведення", - вважає нардеп.

Він також прогнозує підвищення тарифу на воду в столиці. За його словами, у Києві перегляд вартості послуг неминучий, однак міська влада поки не поспішає з таким рішенням, оскільки наразі зосереджена на дискусії щодо тарифів на громадський транспорт.

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"В Києві об'єктивно має бути найнижчий тариф через ефект масштабу. Тобто в великих містах, де дуже стисла інфраструктура, одна і та ж сама кількість водопровідних і теплових труб обслуговує значно більшу кількість населення через багатоповерхівки", - зазначив Кучеренко.

При цьому він вказав, що у містах із великою протяжністю та менш щільною забудовою витрати на обслуговування мереж традиційно вищі. Як приклад депутат навів Кривий Ріг, де через значну протяжність міста собівартість послуг більша.

"Думаю в Києві вони разом з водовідведенням на 50-60 гривень вийдуть… Хоча у них для підвищення, якщо бути справедливим, є об'єктивні підстави", - додав політик.

Зазначимо, що наразі тариф на холодну воду в столиці становить 30,38 грн за 1 куб.

У свою чергу, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що низка громад вже почала ухвалювати рішення щодо підвищення тарифів водоканалів.

Зокрема, нові тарифи на водопостачання та водовідведення з 1 червня вже встановлено у:

Чернівцях – 41,904 грн/куб. м. за водопостачання та 21,66 грн/куб. м. за водовідведення, разом – 63,564 грн/куб. м. з ПДВ;

Запоріжжі – 34,74 грн/куб. м. за водопостачання та 23,07 грн/куб. м. за водовідведення без ПДВ, тобто 69,37 грн/куб. м. разом з ПДВ;

Кривому Розі з 1 червня загальна вартість послуг для населення становить 70,560 грн/куб. м. з ПДВ, з яких 40,884 грн/куб. м. – водопостачання, 29,676 грн/куб. м. – водовідведення;

Дрогобичі – тариф становить 62,16 грн/куб. м. за водопостачання та 25,14 грн/куб. м. за водовідведення, разом – 87,30 грн/куб. м. з ПДВ.

"Зростання тарифів водоканалів дуже суттєве, на 80-100%, але у поясненнях ми з вами чуємо про вартість електроенергії, вартість реагентів", - зазначив Попенко.

Комунальні тарифи в Україні - останні новини

Влітку 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закони щодо мораторію на підвищення комунальних тарифів. Таким чином протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення в Україні не зміняться ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду.

При цьому вже в лютому стало відомо, що уряд готує план поступової відмови від мораторію на підвищення комунальних тарифів. Так, згідно з оновленим меморандумом Міжнародного валютного фонду, до літа 2026 року уряд має розробити "дорожню карту" переходу до ринкових цін.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що в Україні вже цього року зростуть тарифи на електроенергію та газ для населення.

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