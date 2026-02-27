Мораторій на підвищення тарифів планують зняти: нардеп пояснив нові вимоги МВФ

Повернення до ринкових цін може стати можливим лише після завершення війни.

Україна готує план поступової відмови від мораторію на підвищення комунальних тарифів. Проте реальні зміни почнуться лише після завершення воєнного стану, а для вразливих категорій громадян обіцяють посилити програму субсидій

Згідно з оновленим меморандумом Міжнародного валютног фонду, до літа 2026 року уряд має розробити "дорожню карту" переходу до ринкових цін.

"Відновлення стійкості сектору вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ, електроенергію та опалення для домогосподарств до рівня окупності, із одночасним забезпеченням належної та адресної підтримки для захисту вразливих верств населення. Повернення до цін, що повністю відображають ринкові умови… може стати можливим лише після згасання війни", - ідеться в меморандумі.

Зазначається, що після скасування мораторію в Україні поступово підвищуватимуться ціни на газ, що супроводжуватиметься відповідним коригуванням житлових субсидій для захисту вразливих домогосподарств.

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, у 2025 році через руйнування інфраструктури Україна імпортувала понад 6 мільярдів кубометрів газу.

"Це астрономічні суми, які лягають на плечі державних компаній через механізм PSO (покладання спеціальних обов'язків). Тобто держава покриває різницю між європейською ціною на газ і тією пільговою цифрою, яку ми бачимо у платіжках. "Нафтогаз" купує дорого, продає дешево, і накопичують мільярдні борги. Звіт МВФ фактично вимагає покласти цю історію на стіл і показати реальний рахунок", - написав він у Telegram.

За його словами, програма МВФ встановлює два структурні маяки: до червня 2026 року уряд має ухвалити комплексну дорожню карту лібералізації ринків газу та електроенергії (як буде відбуватися перехід до ринкових цін). А до липня – опублікувати технічний аудит, який покаже, у скільки реально обходиться державі це утримання тарифів.

"По факту МВФ говорить, що мораторій на підвищення цін на газ та тепло має бути знятий. Планується поступове приведення тарифів до рівня окупності. Але не одразу. Тут є вкрай важливий запобіжник: цей перехід обов'язково має супроводжуватися розширенням програми цільових субсидій", - зауважив депутат.

Він додав, що окремим пунктом в меморандумі прописано гарантування незалежності енергетичного регулятора НКРЕКП, щоб тарифи формувалися без політичного втручання.

Програма МВФ для України - останні новини

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 26 лютого затвердила нову програму розширеного фінансування для України обсягом 8,1 млрд доларів, яка розрахована на чотири роки. Найближчим часом до України має надійти перший транш у розмірі приблизно 1,5 млрд доларів.

Україна має виконати низку структурних зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом у межах поточної програми співпраці. Зокрема, до кінця лютого необхідно посилити процедури добору членів наглядових рад держбанків, а до кінця березня – ухвалити пакет податкових змін та призначити нового постійного очільника Держмитслужби.

