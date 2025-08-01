Значне підвищення вартості енергоносіїв зумовить потребу в збільшенні субсидій для населення.

До кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте вже з наступного року очікується їхнє збільшення, задля приведення до економічно обґрунтованих рівнів. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за липень.

Зазначається, що це рішення буде прийнято з огляду на складну ситуацію в енергетиці. Водночас, як зазначають у Нацбанку, поки невідомо, у яких межах зростуть ці тарифи, що створює ризики для прогнозу інфляції.

"Зокрема значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі стане джерелом додаткового інфляційного тиску та зумовить потребу в значному збільшенні субсидій для населення", - йдеться у документі.

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Натомість, як зазначає регулятор, якщо рішення про збільшення тарифів на послуги ЖКГ буде відтерміновано, це позитивно позначиться на інфляції в Україні, проте погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

"Це посилюватиме ризики нестабільності на енергоринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, а ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє", - резюмують у НБУ.

Тарифи на комуналку в Україні – інші новини

Тарифи на комунальні послуги для населення в Україні нижчі за ринкові. При цьому на підвищення цін на опалення та гарячу воду діє мораторій, хоча електроенергія подорожчала.

В МВФ вважають, що Україні потрібен план із формування сталого комунального сектору в післявоєнний період. В рамках цього підходу тарифи на комунальні послуги мають покривати реальні витрати і враховувати соціальні аспекти, щоб захистити вразливі верстви населення.

Після завершення повномасштабної війни в Україні можуть підвищити тарифи на комунальні послуги. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що вартість послуг водопостачання для українців не подорожчає так сильно, тому що цей тариф не залежить від цін на газ та електроенергію. Водночас підвищення тарифів на електроенергію призведе до подорожчання обслуговування багатоквартирних будинків приблизно на 20%.

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