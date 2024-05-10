Рішення про підняття тарифів на світло ще не прийняте.

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону заявила, що Кабмін розмірковує над підняттям тарифів на світло. Цей варіант обговорюють, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

"Ми обговорюємо, в тому числі підвищення тарифів. Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, у тому числі допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними й що буде надана найближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, у тому числі обговорюємо можливість підвищення тарифу", - наголосила Гринчук.

За її словами, рішення про підняття тарифів на світло ще не прийняте. Однак посадовиця не виключає, що уряду, ймовірно, доведеться на це піти, щоб мати ресурси для підготовки до наступного опалювального сезону.

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"Зараз, на жаль, з тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону. Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів. Ми намагаємося шукати і впроваджувати рішення, які пом'якшать ці наслідки взимку", - підсумувала заступниця міністра.

Ситуація в українській енергосистемі

Російська Федерація цього року активізувала атаки на українську енергосистему. Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що Росія вже пошкодила половину української енергетичної інфраструктури.

Під час останніх атак окупаційні війська атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Ворог обстріляв три українські ТЕС та пошкодив об'єкт "Укренерго".

В КОВА повідомляли, що для економії електроенергії в Києві знизять яскравість вуличних ліхтарів через дефіцит в енергосистемі.

Народний депутат Олексій Кучеренко попередив, що українцям варто очікувати підвищення тарифів на електроенергію. Підвищення може бути в 1,5 раза до 4 гривень.

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