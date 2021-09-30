Аналогічний меморандум було підписано минулого опалювального сезону.

Кабінет міністрів підпише меморандум з НАК "Нафтогаз України" та Асоціацією міст України, завдяки чому цієї зими тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Конгресу місцевих та регіональних влад заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми підписуємо меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не будуть зростати. Я вважаю, що це велика перемога", - сказав він.

Зеленський висловив сподівання, що в майбутньому подібні меморандуми будуть підписані не на рік, а на три наступні роки.

Також він назвав особливим викликом для України цьогорічну підготовку до опалювального сезону.

"Цього року для нас всіх - це особливий виклик через рекордне зростання ціни на газ. Питання не в Україні, не в світі, питання в європейських цінах на газ. У Європі вона вперше перетнула позначку у 1000 доларів за тисячу кубометрів. Для нашої країни питання тарифів кожного року важливе, але цього року є дуже-дуже непростим і може набути гострого складного вирішення, гострого значення", - сказав президент.

Тарифи на опалення

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого уряд домовився з органами місцевої влади про те, що тарифи на тепло і гарячу воду не підвищувалися в минулому опалювальному сезоні.

Тим меморандумом передбачалося, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримають газ для виробництва тепла та постачання його в будинки громадян протягом всього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств були передбачені відтермінування оплати за газ та компенсація різниці між ринковою ціною на газ та ціною, врахованою в тарифах за тепло. Уряд також гарантував, що фінансування компенсацій для підприємств ТКЕ не перекладатиметься на органи місцевого самоврядування.

З 1 жовтня 2021 року в Україні тарифи на опалення збільшаться до 40%, залежно від населеного пункту. Середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла буде на рівні 2151,77-2433,90 грн/м кв.

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16 вересня міжгалузева асоціація "Укртеплокомуненерго" заявила, що виробники тепла не гарантують початок опалювального сезону та стале його проходження через кризу в галузі та вимагають негайного втручання влади. Також в асоціації заявили, що катастрофічне зростання ціни на газ для тепловиків неминуче призведе до підвищення тарифів на тепло для населення.

10 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін не бачить підстав для підвищення тарифів на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону і запевнив у готовності уряду "підставити плече".

24 вересня Шмигаль заявив, що Кабмін планує виділити з держбюджету підприємствам теплокомуненерго більш ніж 30 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах.

Тарифи на гарячу воду

З 1 жовтня 2021 року середній тариф на гаряче водопостачання становитиме 109,55−122,17 грн/м куб.залежно від типу будинку.

Автор: Дмитро Шварц