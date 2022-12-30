Казахстанська компанія попросила російську "Транснефть" про транзитні потужності для відправки казахстанської нафти через Білорусь до Німеччини.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну казахстанський нафтопровідний оператор "КазТрансОйл" направив російській "Транснефти" запит на транспортування своєї нафти по нафтопроводу "Дружба".

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву компанії, це може стати першим кроком для поставок казахстанської нафти на німецькі НПЗ.

Так, казахстанська компанія попросила російську "Транснефть" про транзитні потужності для відправки 1,2 млн тонн казахстанської нафти через Білорусь в напрямку польського пункту прийому Адамово-Застава для подальших поставок до Німеччини.

Відео дня

У "Транснефти" зазначили, що запит вимагає схвалення Міненерго країни-агресора, але" технічно можливо " доставити ці обсяги.

Ситуація з нафтою в Німеччині:

Трубопровідні поставки звільнені від європейських санкцій, проте Німеччина пообіцяла відмовитися від російської нафти до кінця 2022 року.

Німеччина веде переговори з Казахстаном про постачання нафти для заміщення російських поставок. За даними німецького міністерства економіки, в умовах нинішніх санкцій дозволено використовувати існуючу трубопровідну мережу для казахстанської нафти.

Війна в Україні та нафтопровід"Дружба":

Нафтопровід "Дружба" є найбільшим у світі нафтопроводом і основним маршрутом, по якому сира нафта потрапляє до Німеччини. Його загальна протяжність становить близько 5200 км.маршрут нафтопроводу проходить від Росії до Білорусі, де розгалужується на дві лінії: Північну (Білорусь, Польща і Німеччина) і Південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина).

15 листопада 2022 року нафтопровід "Дружба" був зупинений через падіння напруги. Через це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради безпеки країни.

Зупинка прокачування через "Дружбу" сталася через пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури після ракетних обстрілів України Росією.

Угорська державна енергетична компанія MOL підтвердила припинення прокачування нафти через "Дружбу", в результаті чого були припинені поставки нафти в Угорщину, Чехію і Словаччину.

16 листопада 2022 року поставки по нафтопроводу "Дружба" з Росії в Східну Європу поновилися.

22 листопада стало відомо про те, що Україна підніме плату за транзит російської нафти по нафтопроводу "Дружба".

Вас також можуть зацікавити новини: