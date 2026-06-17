Росіяни знищили у Тростянці усі АЗС, - міський голова

Внаслідок російського масованого обстрілу у місті пошкоджено багато домоволодінь.

Армія Російської Федерації знищила АЗС у місті Тростянець в Сумській області. Про це повідомив міський голова Юрій Бова у соціальній мережі Facebook.

Мер повідомив, що місто пережило важку ніч, бо російські окупанти здійснили масований удар по Тростянцю.

"АЗС в місті знищені. Багато пошкоджених домоволодінь", - наголосив Бова у своєму повідомленні.

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Водночас, він уточнив, що жертв серед цивільних немає.

Удари Росії по Україні - головні новини

З весни російські окупанти почали атакувати АЗС у прикордонних громадах і на відстані 20–25 кілометрів від лінії фронту.

Радник Міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов пропонує власникам АЗС у зоні ризику почати закривати сітками ділянки, вразливі до ураження (займання). Зокрема, захищати ємності з газом і закривати місця в'їзду та виїзду.

Окупанти здійснювали удари по АЗС також у великих українських містах, у тому числі в Києві, Дніпрі та Харкові. Це імовірно свідчить про російський намір масштабувати такі атаки.

На жаль, такі атаки не завжди обходяться без постраждалих. Так, під час удару Росії по АЗС в Дніпропетровській області постраждало шестеро людей, серед них 10-річний хлопчик і вагітна 21-річна жінка.

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