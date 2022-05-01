Поки сапери працюють та шукають снаряди, місцеві почали лагодити будинки та навіть садять городи.

На Сумщині сапери розміновують звільнений від окупантів Тростянець. Люди все ще підриваються на розтяжках. Проте місцеві потроху оговтуються від "руського миру" та вже почали саджати городи.

Про це йдеться у новому сюжеті ТСН.

Сапери перевірили вже чимало об'єктів, проте мешканцям Тростянця все одно слід бути обачними. Вже п'ятеро людей підірвалися на розтяжках та загинули.

Місцеві усе ж знаходять сили та починають повертатися до звичайного життя. Люди лагодять будинки, прибирають вулиці від залишків техніки та навіть садять городи.

Мешканець міста с посмішкою розповідає про те, що він вже очікує на врожай, проте коли йому доводиться пригадувати про звірства окупантів, він говорить про це з сумом. Люди ховалися від "руського мира" у погребах. Окупанти бомбили Тростянець, стріляли у будинки з автоматів.

Ще одна мешканка Тростянця пригадує, що їй було дуже страшно. Окупанти обстрілювали усе місто, "прилітало" усюди. Згоріли вокзал та прокуратура, не вцілів і будинок зв'язку. Рашисти крали у людей все, навіть ложки та виделки.

Попри усі жахи, люди почали повертатися у місто та відбудовувати свої зруйновані будинки. У місті досі валяються уламки техніки, мешканцям доводиться бачити й окопи, які рили окупанти.

Вокзальну площу поки що не прибирають. Там працюють СБУ та Державне бюро розслідувань. Потрібно зафіксувати усі пошкодження та дії окупантів. Інші ж частини міста потроху оживають. З вулиць вивозять сміття, а сапери продовжують розміновувати територію. У Тростянці майже повність відновили електропостачання, люди вже можуть користуватися водою та газом.

Також відновлюють і міську лікарню, яку від заздрості з танка розстріляли окупанти.

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