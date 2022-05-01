На Сумщині сапери розміновують звільнений від окупантів Тростянець. Люди все ще підриваються на розтяжках. Проте місцеві потроху оговтуються від "руського миру" та вже почали саджати городи.
Про це йдеться у новому сюжеті ТСН.
Сапери перевірили вже чимало об'єктів, проте мешканцям Тростянця все одно слід бути обачними. Вже п'ятеро людей підірвалися на розтяжках та загинули.
Місцеві усе ж знаходять сили та починають повертатися до звичайного життя. Люди лагодять будинки, прибирають вулиці від залишків техніки та навіть садять городи.
Мешканець міста с посмішкою розповідає про те, що він вже очікує на врожай, проте коли йому доводиться пригадувати про звірства окупантів, він говорить про це з сумом. Люди ховалися від "руського мира" у погребах. Окупанти бомбили Тростянець, стріляли у будинки з автоматів.
Ще одна мешканка Тростянця пригадує, що їй було дуже страшно. Окупанти обстрілювали усе місто, "прилітало" усюди. Згоріли вокзал та прокуратура, не вцілів і будинок зв'язку. Рашисти крали у людей все, навіть ложки та виделки.
Попри усі жахи, люди почали повертатися у місто та відбудовувати свої зруйновані будинки. У місті досі валяються уламки техніки, мешканцям доводиться бачити й окопи, які рили окупанти.
Вокзальну площу поки що не прибирають. Там працюють СБУ та Державне бюро розслідувань. Потрібно зафіксувати усі пошкодження та дії окупантів. Інші ж частини міста потроху оживають. З вулиць вивозять сміття, а сапери продовжують розміновувати територію. У Тростянці майже повність відновили електропостачання, люди вже можуть користуватися водою та газом.
Також відновлюють і міську лікарню, яку від заздрості з танка розстріляли окупанти.
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