Росіяни вдарили по АЗС на Дніпропетровщині: серед поранених дитина та вагітна жінка (фото)

Пошкоджено автобус, що перевозив дітей.

Росіяни завдали удару поблизу АЗС у Криничанській громаді Дніпропетровської області, є поранені, серед них 10-річна дитина та вагітна жінка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Він зазначив, що внаслідок удару зайнялася вантажівка, а також пошкоджений автобус, який перевозив близько 40 дітей.

"На момент атаки діти встигли залишити транспорт. Зараз їх евакуювали у безпечне місце. З ними працюють психологи", - додав він.

Загалом внаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед них 10-річний хлопчик, якого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також ушпиталені й п'ятеро дорослих, серед них вагітна 21-річна жінка. Як повідомив Ганжа, 40-річна жінка – у тяжкому стані. Стан решти лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

У ДСНС додали, що внаслідок атаки спалахнув вантажний автомобіль, який перевозив продукти харчування, пошкоджені інші транспортні засоби.

Оновлено 11.25. Також російські окупанти атакували сьогодні близько 05:50 за допомогою БпЛА цивільний автомобіль у Херсоні. За даними пресслужби Херсонської обласної прокуратури, цивільний автомобіль перевозив співробітників місцевого підприємства. Від отриманих травм на місці загинув 60-річний чоловік, ще п’ятеро людей – отримали травми різного ступеня.

"Невдовзі відбулась повторна атака – пошкоджено карету швидкої медичної допомоги. Медики не постраждали", - розповіли у прокуратурі.

Як повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, службовий автомобіль атаковано у Дніпровському районі обласного центру. Серед поранених - 63-річна жінка та чоловіки 48, 61 та 55 років. У постраждалих - мінно-вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення.

Сьогодні росіяни атакували дронами Одеську область - загинуло двоє людей, п'ятеро поранені.

Зруйновано 5 приватних житлових будинків у двох населених пунктах. Під ударом також опинилася портова інфраструктура, Внаслідок атаки загинув водій вантажівки, який перебував поблизу місця удару, поза межами порту.

Нагадаємо, тиждень тому Росія здійснила масовану атаку на Дніпро двома хвилями дронів, влучивши у багатоповерхівки. Тоді повідомлялося про 5 загиблих, ще понад 30 людей постраждали.

