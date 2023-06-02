З 1 червня тариф на електроенергію для населення виріс до 2,64 грн за кВт-год.

Тарифи на електроенергію для населення до кінця року більше не підвищуватимуться.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Про це мова не йде. Ми запропонували термін дії цього рішення (останнього підвищення тарифів - УНІАН) до кінця року. Ми подивимся, як у нас буде проходити опалювальний сезон, але у нас є відчуття, що цього рішення буде достатньо, щоб забезпечити проходження сезону і не рухати ціни в подальшому", - відмітив він.

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За словам міністра, підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 грн/кВт-год було вимушеним кроком, але це рішення дозволить провести ремонтну кампанію, стабілізувати енергосистему і відповідним чином підготуватися до наступного сезону.

Також, Галущенко додав, що Міністерство енергетики не бачить ризиків віялових відключень електроенергії.

Тарифи на світло в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, з 1 червня тариф на електроенергію збільшився до 2,64 гривень за кіловат. Цей тариф діятиме до 31 грудня, а далі може бути переглянутий. Раніше українці платили 1,44 грн за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловат і 1,68 гривень - якщо понад 250 кіловат-годин на місяць.

Голова Комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущапковський пояснив, що збільшення тарифів для населення повʼязане із великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури. Він заявляв, що економічно обґрунтований тариф для домогосподарств складає близько 6 грн за кіловат-годин.

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