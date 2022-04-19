Данія зможе стати незалежною від газу з Росії наступного року завдяки поставкам з Північного моря, а також виробництву електроенергії з відновлюваних джерел.

Данія планує значно збільшити постачання відновлюваної енергії та тимчасово збільшити видобуток природного газу на своїх родовищах у Північному морі, щоб швидко стати незалежною від поставок з Росії.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, пише Reuters.

"Ми збільшимо видобуток природного газу у Північному морі на обмежений часовий період. Ми переконані, що краще видобувати газ у Північному морі, аніж купувати його у Володимира Путіна", - наголосила Фредеріксен.

За її словами, Данія може фактично стати незалежною від російського газу в наступному році завдяки поставкам з Північного моря.

"Але оскільки ми є частиною європейської газової мережі, нам також потрібно, щоб інші країни стали незалежними", - додала вона.

Уряд Данії представив плани різкого збільшення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії, таких як енергія вітру та сонця.

Данія має на меті збільшити виробництво наземної вітрової та сонячної енергії в чотири рази протягом восьми років.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня ЄС ухвалив план відмови від російського газу, який передбачає, що вже до кінця 2022 року можна буде замінити 100 млрд кубометрів, або 2/3 газу природного газу з Росії.

Однак експерти зазначають, що цей план носить загальний характер, не містить заходів та дій, які будуть мати швидкий ефект, тому він може бути не досягнутий. "Повне ембарго на всі російські енергоносії - найбільш бажаний і правильний варіант дій. Унеможливлення отримання агресором доходів від продажу нафти і газу найдієвішим чином впливають на російську економіку", - наголошується в дослідженні.

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