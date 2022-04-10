З початку повномасштабної війни РФ проти України Італія, яка імпортує близько 40% газу із Росії, намагається диверсифікувати свою структуру енергопостачання.

Італія має намір збільшити обсяги імпорту газу з Алжиру, щоб знизити енергозалежність від Росії.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі завтра відвідає Алжир, щоб підписати угоду про збільшення обсягів імпорту газу. Таким чином Рим активізує зусилля з пошуку альтернативних джерел енергоносіїв після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, повідомляє Reuters з посиланням на два джерела.

Драгі поїде з делегацією, до складу якої, як очікується, увійдуть глава італійської енергетичної групи Eni (ENI.MI), міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо та міністр комплексних екологічних перетворень Роберто Чинголані, повідомило джерело в уряді.

Італія, яка імпортує близько 40% газу з Росії, щосили намагається диверсифікувати свою структуру енергопостачання в міру ескалації війни в Україні.

Раніше цього тижня Чинголані заявив, що Італія веде переговори з сімома країнами про імпорт газу, при цьому деякі переговори "перебувають на дуже просунутій стадії".

Алжир є другим за величиною постачальником газу в Італію, а трубопроводом Transmed алжирський газ доставляється до італійських берегів з 1983 року. Його добова потужність становить понад 110 мільйонів кубометрів, але зараз транспортується менш як 60 мільйонів кубометрів.

Минулого року імпорт газу з Алжиру до Італії зріс на 76% - до 21,2 млрд кубометрів (29% від загального обсягу).

Рим заявив, що сподівається отримати ще 9 млрд кубометрів газу з цієї північноафриканської країни.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський та глава МЗС Дмитро Кулеба неодноразово закликали західні країни запровадити ембарго на імпорт газу та нафти з РФ.

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