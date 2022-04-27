Раніше росЗМІ опублікували повідомлення, згідно з яким Австрія погодилась платити за газ рублями.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер назвав фейком російської пропаганди повідомлення про згоду Відня платити за російський газ рублями.

Про це він написав у Twitter.

"До того, як тут поширюватимуться фейкові новини російської пропаганди. Звичайно, OMV продовжить оплачувати постачання газу з Росії в євро. Австрія суворо дотримується спільно узгоджених санкцій ЄС", - написав Карл Негаммер.

Наголошується, що Австрія все ще розраховується за газ в євро на рахунок у "Газпромбанку". Там ця сума потім конвертується Росією в рублі, повідомили в офіс австрійського канцлера.

Раніше 27 квітня російські ЗМІ опублікували повідомлення, згідно з яким Австрія погодилась платити за газ рублями.

Зазначимо, Австрія на 80% залежить від імпорту газу із Росії.

Нагадаємо, напередодні РФ припинила поставки газу до Польщі та Болгарії. "Газпром" пояснив це відмовою держав приймати умови оплати в рублях.

Раніше Нехаммер заявляв, що Австрія поки не може відмовитися від російського газу, це станеться, ймовірно, через кілька років.

Разом з тим президент Австрії Александер Ван дер Беллен закликав до швидкого зменшення залежності від російського газу.

ЄС назвав неприпустимою зупинку поставок газу до Польщі та Болгарії і готує відповідь.

Як заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, наразі держави-члени Європейського Союзу не мають згоди щодо повного ембарго або підвищення мит на імпорт російської нафти та газу.

Вас також можуть зацікавити новини: