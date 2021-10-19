У компанії пояснили, що тарифи змінилися для комерційних і бюджетних установ.

У Києві тарифи на теплову енергію для населення в опалювальному сезоні 2021-2022 залишаються на рівні минулого року.

Як пояснили в КП "Київтеплоенерго", нові тарифи встановлені лише для трьох категорій споживачів - бюджетних і комерційних установ і релігійних організацій.

У компанії зауважили, що перегляд тарифів для цих категорій споживачів обумовлений закінченням терміну дії тарифів для "Київтеплоенерго", що були встановлені розпорядженням КМДА № 2077 (відповідно до постанови № 869), а також стрімким підвищенням вартості газу та зміною умов його закупівлі (квотування обсягів, високі штрафні санкції, безакцептне списання вартості газу з рахунків тощо).

Зазначається, що у структурі тарифів "Київтеплоенерго" паливна складова становить близько 80%. Після скасування 20 травня дії ПСО (покладання спеціальних обов’язків) фактична ціна закупівлі газу для підприємств теплокомуненерго значно змінилась у порівнянні з ціною, закладеною у тарифах (розпорядження № 2077).

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Умовами договору ГК "Нафтогаз Трейдинг" передбачена диференціація цін природного газу. Для комерційних, бюджетних та релігійних установ – це ринкова ціна, що визначається щомісяця.

"У нових тарифах на теплову енергію КП "Київтеплоенерго" для потреб бюджетних установ, інших споживачів та релігійних організацій враховано ціну майже 11 600 грн з ПДВ/тис. куб. м, яка була актуальною на момент розрахунку проекту тарифів з метою приведення їх до економічно обґрунтованого рівня. Але вже у жовтні поточного року ціна закупівлі газу для зазначених категорій споживачів – майже 25 000 грн з ПДВ/тис. куб. м.", - інформують у "Київтеплоенерго".

Тарифи затверджені розпорядженням КМДА від 13 жовтня 2021 року № 2145, вони діють до 30 вересня 2022 року.

Раніше сьогодні стало відомо, що КМДА підвищила тарифи на тепло і гарячу воду в Києві для деяких категорій споживачів. Нові тарифи стосуються бюджетних і релігійних організацій, а також інших споживачів.

Автор: Інна Андаліцька