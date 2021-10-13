У КМДА нагадують, що опалювальний сезон починається тоді, коли середньодобова температура повітря менше 8 градусів протягом трьох діб.

Дату початку підключення житлового фонду Києва до теплопостачання поки не визначено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв на брифінгу.

Він зазначив, що опалювальний сезон в місті фактично розпочато, зокрема, з 1 жовтня почали включати опалення в об’єктах соцсфери за заявками керівників закладів.

Пантелеєв нагадав, що опалення житлового фонду починається тоді, коли середньодобова температура повітря менше 8 градусів протягом трьох діб. "На сьогодні ми не маємо таких показників. Тому говорити про початок опалювального сезону прямо зараз зарано. Тим більше, що ми знаємо, що кияни не схвалюють, коли йде фактично опалення повітря. При цьому нараховуються гроші за опалення, і це немалі гроші", - сказав він.

Читайте також"Нафтогаз" запропонує нову ціну на газ для приватних підприємствВодночас Пантелеєв зазначив, що будинкові громади, які хочуть підключити опалення вже зараз, можуть це зробити.

"Для цього необхідно звернутися з відповідною заявою від ініціативної групи будинку, яку підтримає більшість мешканців – це фактично підписи більше половини мешканців будинку. Копію такої заявки необхідно направити на електронну пошту, яку можна знайти на сайті КМДА, і також опалення в будинках буде підключатися за такими окремими заявками", - сказав Пантелеєв.

Старт опалювального сезону в Києві: деталі

30 вересня мер Віталій Кличко заявив, що Київ технічно готовий до початку опалювального сезону.

З 1 жовтня у столиці почали підключати до теплопостачання об’єкти соціальної інфраструктури. Йдеться про заклади охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної і загальної середньої освіти, а також соціально-медичні установи. Їх підключають за заявками керівників закладів.

7 жовтня депутати Київради підтримали рішення про збільшення статутного капіталу комунального підприємства "Київтеплоенерго" на 2 млрд грн. Рішенням також встановлено, що тарифи на опалення та гарячу воду для населення в новому опалювальному сезоні повинні бути не вищі за тарифи, що діяли на початку цього року.

Автор: Інна Андаліцька