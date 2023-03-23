Для того, щоб мати вугілля для теплоелектростанцій в жовтні-листопаді, лави потрібно вводити в роботу навесні.

У січні-березні шахтарі "ДТЕК Енерго" ввели в роботу шість нових лав, що дозволить підтримати необхідні для роботи українських ТЕС темпи видобутку вугілля.

Про це повідомляє прес-служба компанія.

Відзначається, що в січні цього року були введені в роботу дві лави, в лютому – три. Ще одну лаву на вуглевидобувних підприємствах компанії ввели в роботу в березні.

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"Для того, щоб мати вугілля для теплоелектростанцій в жовтні-листопаді, треба вводити лави навесні. Тому вже зараз шахтарі працюють 24/7 для того, щоб забезпечити ТЕС вугіллям під час наступного не менш важкого опалювального сезону", - зазначають в "ДТЕК Енерго".

У компанії нагадали, що в торік вугледобувними підприємствами були введені в роботу 28 нових лав.

Лава

Лава - підземна очисна гірнича виробка, в якій проводиться видобуток корисних копалин. Виробка може мати протяжність від декількох десятків до декількох сот метрів. Один бік лави утворений масивом вугілля (забоєм лави), а інший - закладним матеріалом або обрушеною породою виробленого простору. Має виходи на транспортний та вентиляційний виїмкові штреки.

Видобуток вугілля під час війни

Після 24 лютого 1/4 державних шахт опинилися на тимчасово окупованій Росією території.

У вересні 2022 року Міненерго створило оперативний штаб для проходження опалювального сезону.

15 вересня 2022 року глава Міненергетики Герман Галущенко заявив про те, що в найближчі два роки Україна буде розраховувати виключно на власний видобуток вугілля, попри те, що в результаті повномасштабного вторгнення Росії чверть українських державних шахт опинилися на тимчасово окупованій території.

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