З учорашнього вечора 25 багатоповерхівок міста Ірпінь знаходяться без світла.

Жителі Ірпеня заявляють про те, що відключення електроенергії у місті проводяться на регулярній основі.

Про це жителі міста повідомили УНІАН.

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"З учорашнього вечора 25 багатоповерхівок міста Ірпінь знаходяться без світла. Це вже втретє за останній тиждень. Кожне відключення триває понад 12 годин. У будинках проживають діти, пенсіонери, інваліди. У квартирах не працює опалення, в цоколях, крім цього, також неможливо приготувати їжу, не працює каналізація (бо все від електрики). Йдуть морози. Люди кинуті напризволяще. Хто винен? Власник підстанції, таким чином шантажує людей? Електромережа, яка знаходиться в аварійному стані з вини першого? Або ДТЕК, з яким у людей укладені договори, але який нічого не робить для вирішення ситуації? Мешканці 25 багатоповерхівок у розпачі. Можливий непередбачуваний розвиток подій", - пишуть жителі Ірпеня.

Разом з тим, ДТЕК "Київські регіональні електромережі" повідомляє в Facebook про те, що станом на 12:00 вже виявлено місце аварійної ділянки кабельної лінії та розпочато її заміну. За інформацією ДТЕК ремонтні роботи мають завершитися сьогодні до 15:00.

Однак, коментарі жителів Ірпеня під даним оголошенням говорять про те, що проблема відключення існує давно і вимагає вирішення.

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