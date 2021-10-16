Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко зазначив, що стосовно інших категорій споживачів, зокрема бюджетних організацій, "ситуація складна".

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має достатньо газу для забезпечення всіх потреб населення.

Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю ввечері.

"Хочу всіх заспокоїти та відповідально сказати, НАК "Нафтогаз" має достатньо газу для забезпечення всіх потреб населення. І ми, продаючи газ за ціною 7,42 грн для потреб населення робимо так, щоб ціна на газ для потреб населення цієї зими не підніметься", - сказав він.

Вітренко також зазначив, що стосовно інших категорій споживачів, зокрема бюджетних організацій, "ситуація складна".

"Коли ціни на ринку почали підвищувати дуже стрімко, з'ясувалося, що більшість постачальників, це недержавні компанії, вони є не надійними постачальниками, вони не виконують свої забов'язання. І тут якраз в оперативному порядку і "Нафтогаз", і уряд вирішують цю проблему, коли інші приватні постачальники фактично не виконують свої забов'язання. Ми робимо так, щоб ці бюджетні установи зараз змогли купувати газ у надійного постачальника, такого, як "Нафтогаз", за ціною, яка є в два-три рази нижчою, ніж поточна спотова або місячна ціна, щоб вони купували за фіксованою та прогнозованою ціною", - пояснив Вітренко.

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння, яким передбачено, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.

Водночас, у "Нафтогазі" заявляли, що школи, дитячі садки та лікарні та інші бюджетні організації зможуть купити газ по 13,7 грн за кубометр. Але це без урахування податку на додану вартість та ціни транспортування.

6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис. дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

При цьому, для побутових споживачів у нашій країні діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

13 жовтня "Нафтогаз" заявив, що має намір запропонувати приватним підприємствам контракти на постачання газу з фіксованою ціною.

Автор: Леся Лещенко