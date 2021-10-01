1 жовтня 2021 року "Газпром" зупинив постачання газу через Україну в напрямку Угорщини.

Фактом підписання контракту з Угорщиною на постачання газу в обхід України, "Газпром" демонструє майбутні наслідки запуску "Північного потоку-2".

Про це у Facebook заявив глава НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко.

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За словами Вітренка "Газпром" припинив транзит газу через Україну до Угорщини, не зважаючи на заброньовані потужності для транзиту.

Вітренко зазначив, що "Газпром" має таке право за контрактом - не подавати газ для транзиту через заброньовані потужності, але при цьому оплачувати ці потужності (принцип "качай або плати").

"Це наявна демонстрація того, що станеться після запуску "Північного потоку-2", якщо до того часу Кремль не розблокує доступ до транзиту через Україну для "третіх осіб". Наприклад, щоб європейські покупці газу від "Газпрому" могли отримувати газ на кордоні Україна-РФ і щоб вони могли самі обирати маршрут транзиту з Росії до Європи", - зазначив Вітренко.

За його словами, Україна публічно і непублічно попереджала партнерів в Німеччині та США, що так може статися, і що припинення фізичного транзиту через Україну створить загрози для України та для Європи.

"Кремль це робить навмисно. Це навіть не брязкання зброєю, це очевидне використання газу як зброї. У спільній заяві США та Німеччині зазначено, що у разі використання Кремлем газу як зброї, має бути відповідна реакція. Чекаємо тепер на накладення санкцій на 100% дочірню компанію "Газпрому", оператора "Північного потоку-2". Чим раніше це станеться, тим краще", - наголосив Вітренко.

Вітренко зазначив, що відсутність дієвих санкцій вже створила очікування з боку "Газпрому", що йому насправді дозволено продовжувати використовувати газ як зброю проти України та інших країн, і що йому дозволять використовувати "Північний потік-2" навіть без дотримання європейських правил.

"Якби таких очікувань не було, то "Газпром" би не зменшував обсяги транзиту через Україну у порівнянні з минулим роком (вони розуміли, що США через санкції не дадуть їм можливість запустити "Північний потік-2" у 2020 році).

Вітренко також наголосив, що Україна десятиліттями забезпечувала надійний транзит газу, а іноді навіть експорт до Угорщини.

"Без цього транзиту Угорщині було б дуже складно. Ми у повній відповідності до європейських правил створили "гарантовані потужності" (firm capacity) для транспортування газу з України до Угорщини. А ось гарантованих потужностей для транспортування газу з Угорщини до України угорська сторона так і не створила. Тобто Угорщина може гарантовано отримувати газ з України, а ми з Угорщини - ні. Ось така "одностороння" європейська інтеграція поки у нас з Угорщиною", - зазначив Вітренко.

"Можуть запитати, а чому я домовився і підписав такий "поганий" транзитний контракт? Тому що альтернативою, і це у найкращому випадку, вже після всіх переговорів на політичному рівні, було працювати на умовах "Газпрому", як в старому контракті в інтерпретації "Газпрому", тобто взагалі без гарантії навіть оплати за заброньовані потужності (ми забезпечуємо потужність, а вони качають оскільки хочуть і оплачують тільки фактичні обсяги прокачки). І доступ третіх сторін був би технічно неможливими. І ще тариф був би меншим", - наголосив Вітренко.

Контракт Угорщини з "Газпромом":

27 вересня 2021 року Угорщина підписала з російським "Газпромом" новий довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України.

У зв’язку з цим МЗС України висловило розчарування та викликало посла Угорщини.

28 вересня у Європейській комісії заявили, що оцінять можливі наслідки у зв’язку з підписанням контракту на постачання російського газу в Угорщину в обхід України.

29 вересня в Угорщині заявили про намір продовжувати блокувати переговори про вступ України до НАТО.

1 жовтня набрав чинності контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу в обсязі 4,5 млрд куб. м на рік, згідно з яким природний газ до Угорщини буде поставлятися через "Турецький потік".

Того ж дня, 1 жовтня 2021 року, "Газпром" зупинив постачання газу через Україну в напрямку Угорщини.

Автор: Олена Коваленко