У Берліні боятися, що тимчасова зупинка у середині липня затягнеться з політичних мотивів.

Росія може припинити постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік-1".

Про це голова Федерального мережевого агентства країни Клаус Мюллер заявив виданню WAZ.

Він зазначив, що ситуація довкола постачання російського газу є дуже напруженою. РФ скоротила поставки через "Північний потік-1" на 60%, а озвучені нею "технічні причини" є непереконлдивими, зазначає Мюллер.

Він також занепокоєний планами Росії повністю зупинити постачання газу в середині липня на десять днів для щорічного "технічного обслуговування".

"Ми задаємося питанням, чи це технічне обслуговування не перетвориться на більш тривале політичне обслуговування... Якщо в ході обслуговування потік газу з Росії скорочується на більш тривалий період з політичних причин, то про економію потрібно говорити серйозніше", - зазначив Мюллер.

Мюллер зазначив, що за таких умов мешканцям країни доведеться економити на опаленні взимку.

"Путін дав зрозуміти, що тепер гра ведеться за російськими правилами... Саме тому міністр економіки Роберт Габек також забив тривогу. Ситуація може погіршитися", - заявив Мюллер.

Як повідомляв УНІАН, російський "Газпром" повністю зупинить подачу газу в Європу газопроводом "Північний потік" з 11 по 21 липня для проведення ремонту.

Загалом, у червні Росія майже вдвічі зменшила обсяги постачання газу до країн Євросоюзу.

Транзит через українську ГТС до Європи зараз на 60% менше заброньованого рівня.

Крім того, в середині червня Росія скорочувала пропускну здатність свого газопроводу "Північний потік-1" до 40%, пославшись на проблеми з обладнанням.

Також в середині червня протягом тижня не працював газопровід" Турецький потік", який нібито потребував ремонту.

"Газпром" намагається перешкодити створенню достатніх запасів природного газу в Європі до настання опалювального сезону.

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