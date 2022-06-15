Введені проти російського "Газпрому" санкції не дозволяють доставити турбіну з канадського підприємства.

У компанії Siemens заявили про значне скорочення поставок газу через "Північний потік-1" у зв'язку з тривалим ремонтом турбіни компресорної станції.

Про це повідомляє Spiegel.

Як пише видання, введені проти російського "Газпрому" санкції не дозволяють повернути турбіну з канадського підприємства.

Уряд Німеччини намагається домогтися доставки турбіни з Канади для продовження експлуатації газопроводу. Метою переговорів Єврокомісії та канадського уряду є звільнення необхідного вузла від канадських санкцій.

Війна в Україні та "Північний потік":

22 лютого 2022 року федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинила процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2". За його словами, це відповідь на рішення Росії про визнання незалежності "ЛНР" і "ДНР".

Того ж дня німецький Фонд захисту клімату та навколишнього середовища відмовився підтримувати російський газопровід "Північний потік-2". Його створили для обходу санкцій США, щоб завершити будівництво.

23 лютого Сполучені Штати Америки ввели санкції проти оператора "Північного потоку-2" у відповідь на визнання Росією терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України.

1 березня оператор "Північного потоку-2" збанкрутував у зв'язку з введеними західними санкціями щодо Росії через її агресію проти України. Банкрутство підтвердили в уряді швейцарського кантону Цуг, де був зареєстрований Nord Stream 2 AG.

У березні 2022 року Оператор ГТС України закликав Європу зменшити поставки газу через "Північний потік-1" для відповідного перерозподілу газових маршрутів і максимального завантаження української ГТС.

Європейські оператори ГТС підтримали позицію України та погодилися сприяти посиленню енергетичної безпеки регіону.

27 березня 2022 року Україна звернулася до Німеччини з проханням зупинити "Північний потік-1".

18 квітня 2022 року главу однієї із земель Німеччини викрили в змові з росіянами по "Північному потоку-2"

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