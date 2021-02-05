У Християнсько-демократичному союзі - партії канцлерки Німеччини Анґели Меркель - закликають запровадити тимчасовий мораторій на будівництво "Північного потоку-2".

Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і голова комітету Бундестагу із зовнішньої політики Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) закликав до мораторію на добудову газопроводу "Північний потік-2".

Читайте також"Північний потік-2" буде повністю добудований - віце-канцлер ФРНПро це він повідомляє Deutsche Welle.

"За його словами, йдеться саме про мораторій, який, на відміну від санкцій, стане паузою, аби розпочати переговори. Таким чином, вірить Реттґен, можна буде заспокоїти побоювання Заходу, що газопровід буде використовуватися як геополітична зброя Росії проти держав Східної Європи", - йдеться у повідомленні.

Заява про мораторій щодо "Північного потоку-2" прозвучала на тлі дискусії у німецькому суспільстві щодо того, яким саме чином Німеччина має відреагувати на засудження російського опозиційного політика Олексія Навального та придушення протестів на його підтримку.

На думку Реттґена, російський опозиціонер став найбільшою небезпекою для влади президента Росії Володимира Путіна. "Навальний став героєм", - додав політик, зазначивши, що неабияку роль у героїзації Навального зіграв сам глава Кремля.

Нині Путін стоїть перед дилемою, впевнений Реттґен: "Якщо він відправить його у табір, як зараз це виглядає, він зробить його ще більшим героєм. Але якщо він його відпустить, він (Навальний) вестиме активну опозиційну діяльність".

Німецький політик також вважає, що події останніх днів змінили російське суспільство. Жорстка реакція на демонстрації, за його словами, говорить про те, що опозиція проти "системи Путіна і корупції у країні" набула нових вимірів. "Я думаю, Путін вже втратив молоде покоління", - додав Реттґен.

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Автор: УНІАН