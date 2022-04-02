Нові обмеження не дозволяють компанії Shell купувати російський газ за рублі.

Речник Путіна Дмитро Пєсков скаржиться, що через британські санкції, введені проти "Газпромбанку", компанія Shell не зможе розрахуватися за блакитне паливо.

Про це він заявив у коментарі пропагандистському ТАСС.

"Лондон хоче бути лідером всього антиросійського. Хоче навіть бути попереду Вашингтона! Ось і витрати!" - сказав ТАСС представник Кремля.

Як зазначає агентство, таким чином Пєсков прокоментував введення санкцій проти "Газпромбанку".

Нові обмеження не дозволяють британській компанії купувати російський газ за рублі.

Раніше Bloomberg писало, що Shell, найімовірніше, не зможе розрахуватися за російський газ в цьому місяці, так як Сполучене Королівство, на відміну від країн ЄС, ввело санкції проти Газпромбанку.

24 березня Лондон ввів новий пакет санкцій проти РФ через розгорнуту росіянами війну в Україні.

Під обмеження потрапив, в тому числі, "Газпромбанк", за яким проходять "газові" платежі в Європі на рахунки Росії.

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