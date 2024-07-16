У семи областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії через аномальну спеку та вихід з ладу обладнання на одному із енергооб’єктів.
Зокрема, сьогодні зранку в "Полтаваобленерго" заявили, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" у регіоні застосовано графік аварійних відключень.
Аналогічне повідомлення оприлюднило "Сумиобленерго".
"За вказівкою НЕК "Укренерго", графік аварійних відключень на території Сумщини запроваджено для всіх 10 черг. Енергетики працюють для стабілізації ситуації!" - пояснили в обленерго.
Своєю чергою у "Харківобленерго" зазначили, що у зв'язку з аномальною спекою в Харківській області, окрім погодинних, застосовуються також графіки аварійних відключень.
Окрім того, екстрені відключення електроенергії запроваджені і на Дніпропетровщині.
"Через збільшення дефіциту електроенергії у Дніпропетровській області запроваджено екстрені відключення світла. Погодинні графіки не діють", - поінформували у "ДТЕК Дніпровські електромережі".
Згодом в "Укренерго" заявили, що вночі стався вихід з ладу обладнання на одному із енергооб’єктів, що призвело до збільшення дефіциту електроенергії в системі. Тому до кінця доби діють чотири черги графіків відключень світла.
"О 10:00 "Укренерго" віддало команду на застосування аварійних відключень у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях", – йдеться у повідомленні.
У компанії запевнили, що енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу.
Cитуація з відключеннями світла в Україні – що відомо
Останні атаки Росії на енергетичні об'єкти України призвели до втрати потужностей енергосистеми та запровадження графіків відключень.
Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що покращення ситуації в українській енергосистемі слід очікувати з 20-х чисел липня. Зокрема, планується завершити ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими.