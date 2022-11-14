Урсула Фон дер Ляйє вкотре наголосила на важливості спустошення військової скарбниці країни-агресора.

Європейський Союз запровадив усі необхідні інструменти щодо обмеження цін на російську нафту, аби пришвидшити спустошення військової скарбниці країни-агресора РФ.

Як повідомляє видання Bloomberg, з відповідною заявою виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За словами посадовиці, Європа "готова" до обмежень.

Ми запровадили всі необхідні інструменти в Європейському союзі. Важливо не тільки спустошити військову скриню Росії, але й дуже важливо для багатьох вразливих країн мати прийнятний рівень цін – підкреслила вона.

За словами фон дер Ляєн, можливий рівень ціни обмеження на російську нафту поки що не визначено.

Санкції проти Росії та ситуація з нафтою:

Ембарго Євросоюзу на морський імпорт російської нафти набирає чинності 5 грудня. Того ж дня ЄС і Велика Британія планують заборонити своїм компаніям здійснювати доставку, фінансування та страхування танкерів, що перевозять російську нафту, якщо ціна поставки нижча від обмеження.

За даними Bloomberg, у світі формується "тіньовий флот" з нафтових танкерів для перевезень з РФ. Зокрема, різко зросла торгівля танкерами, що здійснюється невідомими суб'єктами в Дубаю, Гонконзі, Сінгапурі та на Кіпрі.

Додамо, що за підсумками вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти та цін на неї.

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