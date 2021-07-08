В асоціації тепловиків вважають, що підвищення тарифів поглибить кризу в галузі, оскільки обернеться зростанням боргів населення.

З 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть зрости до 40%, але це не вирішить, а посилить системну кризу в теплоенергетиці, вважають в асоціації "Укртеплокомуненерго".

Про це повідомили в прес-службі асоціації.

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"За розрахунками підприємств теплокомуненерго, ціна теплової енергії має зрости від 15 до 40% залежно від структури споживачів в тому чи іншому місті. Однак очевидно, що без подальшого втручання всіх гілок влади у врегулювання кризи, оперативності та злагодженості їх дій, ми маємо колосальні ризики для початку і стабільного проходження опалювального сезону у всіх містах з централізованим опаленням", - зазначили в прес-службі асоціації.

За інформацією прес-служби, збільшення тарифів на тепло призведе до поглиблення кризи в тепловій галузі, оскільки це може обернутися зростанням боргів населення, в той час, як у тепловиків немає дієвих механізмів для їх врегулювання.

Тепловики вважають дискримінаційними угоди з держкомпанією "Нафтогаз України" про постачання газу, оскільки реальна ціна газу для виробництва теплової енергії для населення складе понад 9 грн за куб. м плюс вартість його розподілу 2,3 грн за куб. м, при тому що декларативна ціна в договорі з "Нафтогазом" вказана 7,42 грн за куб. м.

Для врегулювання ситуації з боргами за поставлений газ, які накопичили підприємства теплокомуненерго, в асоціації вимагають термінового прийняття в другому читанні законопроекту № 3508-д. він дозволить підприємствам ТКЕ списати борг в 50 млрд грн.

Крім того, такий борг є причиною ризику, що в будь-який момент роботу ТКЕ можуть зупинити, навіть серед зими, - якщо не НАК "Нафтогаз України" або "Нафтогаз Трейдинг", то оператори газорозподільних мереж (облгази).

"Також мають бути внесені зміни до державного бюджету щодо наявності джерела коштів на відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію. Наша асоціація вже направила президенту України, Кабінету Міністрів України та РНБО відповідні звернення", - повідомила прес-служба.

Прогноз

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в травні 120 міст України, в яких проживають 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, оскільки теплокомуненерго не в змозі платити ринкову ціну за газ.

А з жовтня все населення може залишитися без централізованого опалення, оскільки з 20 травня припиняється зобов'язання НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.

21 травня 2021 року у Зеленського розповіли, яким буде наступний опалювальний сезон.

На початку червня Шмигаль заявив, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Підготовка до опалювального сезону

Раніше заступник голови КМДА Петро Пантелєєв запропонував, щоб для проходження опалювального сезону, газ українського видобутку має стати соціальним і продаватися для потреб теплокомуненерго за ціною 4 тис. грн за тисячу куб. м., оскільки ринкова вартість газу не закладена в тарифах підприємств.

Середньозважена ціна природного газу на серпень досягла рекордного значення в 15,25 тис.грн за кубометр, збільшившись на 18% в порівнянні з середньою ціною в липні.

14 червня 2021 року радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.

Підвищення тарифів

6 липня 2021 року комунальне підприємство "Київтеплоенерго" анонсувало підвищення тарифів на тепло і гарячу воду через зростання цін на газ, при цьому в платіжці за червень у киян буде новий рядок з авансовим платежем.

Тепловики заявили, що ціна на газ, який становить основну частину витрат у тарифі на тепло і гарячу воду, катастрофічно зросла, а тарифи комунальних підприємств - ні.

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Автор: Ганна Бредіхіна