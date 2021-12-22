За добу постачатиметься до 8 млн куб. м природного газу.

Україна та Угорщина домовилися про транспортування газу з 1 січня 2022 року. Щодоби Київ отримуватиме до 8 млн куб. м "блакитного" палива.

Про це повідомляє глава Оператора ГТС України Сергій Макогон у Facebook.

"Оператор ГТС України та оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію щодо введення з 1 січня 2022 року гарантованих потужностей для транспортування природного газу в напрямку Угорщина-Україна", - йдеться в повідомленні.

За його словами, "найважливіше в цій угоді - це створення для вітчизняних трейдерів можливості доступу до газу з LNG-терміналу на острові Крк (Хорватія) та диверсифікація джерел постачання газу в Україну". Дана угода дозволить транспортувати щодоби до 8 млн куб. м газу з Угорщини в Україну.

Читайте такожУ Зеленського допускають зростання деяких тарифів на комуналку на 10-11%"Це, наприклад, як денний обсяг споживання газу Києвом, який є найбільшим споживачем газу. Разом з наявними добовими потужностями зі Словаччини (27 млн куб.м) загальний обсяг гарантованої потужності для імпорту газу в Україну збільшиться до 35 млн куб. м на добу", - зазначив Макогон.

При цьому він вказав, що угода спочатку буде укладена на три місяці, щоб узгодити та налаштувати технічні та операційні процеси. Також голова Оператора ГТС вказав, що з квітня 2022 будуть збільшувати гарантовані потужності в цьому напрямку.

"Вперше з 2014 року Україна збільшує свої гарантовані потужності для імпорту газу з Європи", - підсумував Макогон.

Ціна на газ:

Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року і імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

Читайте також"Шанс є": посол України про зміну позиції Німеччини щодо "Північного потоку-2"Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.

15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.

16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.

Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.

21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.

22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.

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