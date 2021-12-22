На 2021 рік у бюджеті "Газпрому" закладена середня ціна експорту газу $250/тис.куб. м, проте в компанії очікують, що фактичний показник буде вище.

У російському "Газпромі" очікують, що в 2021 році середня ціна експорту газу перевищить $280.

Про це заявив заступник голови правління "Газпрому" Фаміл Садигов, повідомляє Enkorr.ua.

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На 2021 рік у бюджеті "Газпрому" закладена середня ціна експорту газу $250/тис.куб. м, проте в компанії очікують, що фактичний показник буде вище.

"У бюджеті ПАТ "Газпром" на 2021 р. закладена середня ціна експорту газу $250 (ця ціна розраховується за всіма нашими поставками за кордон — в Європу, Китай, а також в країни СНД). При цьому ми очікуємо, що фактичний показник перевищить $280. У бюджеті на 2022 р. закладена середня ціна експортних поставок в $296. У прогнозі на 2023 і 2024 рр., з урахуванням нашого консервативного підходу до планування, передбачено поетапне зниження: до $265 і $228 відповідно", — повідомив Садигов.

За його словами, середня ціна поставок у 2022 році буде вищою за середню ціну 2021 р. навіть у разі значного зниження спотових цін з поточних рівнів.

Ціна на газ: