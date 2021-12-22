У російському "Газпромі" очікують, що в 2021 році середня ціна експорту газу перевищить $280.
Про це заявив заступник голови правління "Газпрому" Фаміл Садигов, повідомляє Enkorr.ua.
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На 2021 рік у бюджеті "Газпрому" закладена середня ціна експорту газу $250/тис.куб. м, проте в компанії очікують, що фактичний показник буде вище.
"У бюджеті ПАТ "Газпром" на 2021 р. закладена середня ціна експорту газу $250 (ця ціна розраховується за всіма нашими поставками за кордон — в Європу, Китай, а також в країни СНД). При цьому ми очікуємо, що фактичний показник перевищить $280. У бюджеті на 2022 р. закладена середня ціна експортних поставок в $296. У прогнозі на 2023 і 2024 рр., з урахуванням нашого консервативного підходу до планування, передбачено поетапне зниження: до $265 і $228 відповідно", — повідомив Садигов.
За його словами, середня ціна поставок у 2022 році буде вищою за середню ціну 2021 р. навіть у разі значного зниження спотових цін з поточних рівнів.
Ціна на газ:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- 5 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що стало абсолютним рекордом.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.