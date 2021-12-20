Спотові ціни на газ в Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
Про це свідчать дані на біржа ICE Futures.
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Ціна ф'ючерсу на Січень за індексом нідерландського TTF станом на сьогодні 9 ранку перевищила 149 євро за МВт-год (1,92 тис.дол. за тис. куб.м). Таким чином, з початку грудня ціни зросли на 90%.
Зростання ціни відбувається на тлі невиконання "Газпромом" обіцянки щодо збільшення обсягів закачуваного газу в європейські сховища і прогнозованого погіршення погодних умов в Європі найближчим часом.
Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України станом на 19 грудня підскочила до 55 тис.грн за тисячу кубометрів. Таким чином, з початку грудня ціни зросли на 48%.
Ціна на газ:
Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна-інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року і імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
5 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що стало абсолютним рекордом.
Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.