Голова МЗС Німеччини Анналени Бербок заявила, що "Північний потік-2" поки не можна сертифікувати.

Вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів. Стрибок цін стався на тлі заяви нового міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок про затримки сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Про це свідчать дані Лондонської біржі ICE Feature.

Так, вартість тисячі кубометрів газу на біржі ICE вперше з початку жовтня перевищила 1600 доларів. При цьому пік ціни - понад 1700 доларів або 145,9 євро за МВт-годину, припав на шосту вечора.

Водночас вартість січневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах виріс до 1602 долари за тисячу кубометрів.

Ціна на газ - що відомо

Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року і імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

5 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що стало абсолютним рекордом. Після чого стали потроху знижуватися на тлі політичних заяв.

Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.

15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.

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Автор: Анастасія Горбачова