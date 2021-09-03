Забезпечити завантаженість "труби" Україні допоможуть прямі контракти з енергокомпаніями з ЄС.

Україна не виключає, що контракт на транзит газу з російським "Газпромом" буде продовжено ще на 10 років.

Про це заявив глава "Нафтогазу України" Юрій Вітренко, повідомляє ТСН.uа.

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Вітренко також зазначив, що забезпечити завантаженість "труби" Україні допоможуть прямі контракти з енергокомпаніями з ЄС.

"Ми зараз чекаємо обіцяних консультацій на технічному рівні. Це будуть переговори, які повинні організувати німці", - сказав Вітренко.

За його словами, такі контракти гарантують транзит газу через Україну, тому що в разі порушення домовленостей Київ зможе звернутися до європейських судів. У випадку з "Газпромом" в України такої можливості немає.

Транзитний контракт з "Газпромом": що необхідно знати

Транзитний контракт з Росією був підписаний 30 грудня 2019 року. Він передбачає, що РФ зобов'язана прокачати через ГТС України:

65 млрд кубометрів газу у 2020 році;

по 40 млрд кубометрів на рік у 2021-2024 роках.

Контракт залишиться в силі до 2024 року. Якщо він буде продовжений на 10 років, українська ГТС продовжить постачати російський газ до Європи до 2034 року.

Автор: Олена Коваленко