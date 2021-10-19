Імпортний газ буде спрямований на продаж промисловим споживачам.

Україна вивчає можливість імпорту газу з Румунії.

Як повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України", про це сказав голова правління Юрій Вітренко.

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Він зазначив, що, крім власного видобутку, компанія володіє значними запасами газу в підземних сховищах і можливостями оперативного імпорту значних обсягів газу з європейських напрямків.

"У нас є можливість імпортувати газ з різних європейських країн – Польщі, Угорщини, Словаччини, зараз прораховується варіант імпорту з Румунії. У нас досить диверсифікований імпорт, тому ми впевнені, що зможемо забезпечити та платоспроможний попит української промисловості. А населення вже забезпечене достатніми обсягами газу власного видобутку і газом, який у сховищах",-цитує прес-служба Вітренко.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 17 жовтня становлять 18,66 млрд куб.м, що майже на 34% менше торішніх показників.

Імпорт газу: що необхідно знати

У вересні 2021 року обсяг транспортування газу з ЄС в Україну склав майже 665 млн куб. м. всього за 9 місяців 2021 року Україна імпортувала 2,381 млрд куб. м газу, експорт і реекспорт склав 1,149 млрд куб. м.

У зв'язку з тим, що з 1 жовтня "Газпром" припинив транзит газу в напрямку Угорщини, починаючи з жовтня імпорт газу з ЄС в Україну переорієнтувався на інші напрямки — з Польщі та Словаччини.

Імпорт газу з Румунії ніколи не здійснювався.

Автор: Ганна Бредіхіна