Це може статися вже влітку 2022 року.

Україна отримає доступ до терміналів зрідженого газу Польщі та Литви.

Про це повідомив директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook.

Він заявив, що сьогодні запрацював газопровід GIPL (Gas Interconnection Poland - Lithuania), що сполучає Польщу та Литву.

"Це значний прорив в питанні енергетичної безпеки всього регіону. "Газпрому" буде значно важче шантажувати ці країни газом", - відзначив Макогон.

За його словами Україна зможе отримати доступ до ЗПГ терміналів у Клапеді влітку 2022 року.

"Вже найближчими днями на СПГ термінал у Клапеді прибуде танкер з вантажем скрапленого газу LNG для Польщі. А після закінчення інтерконектору Польща-Словаччина влітку цього року до СПГ терміналів у Польщі та балтійських країнах отримує і Україна", - відзначив він.

Раніше польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив про вихід країни з будь-якої форми залежності від Росії.