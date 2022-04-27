ЄС назвав неприпустимою зупинку поставок газу Росією і готує відповідь.

Глава Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що рішення про припинення поставок газу до Польщі та Болгарії було правильним і те саме треба зробити з іншими "недружніми" країнами.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Болгарія і Польща мали можливість скористатися пропозицією нашого президента про оплату природного газу за рублі. Механізм визначений. Керівники цих країн не схотіли", - заявив він.

"Так само необхідно вчинити і щодо інших недружніх для нас країн", - додав Володін.

Нагадаємо, "Газпром" повідомив, що 27 квітня повністю призупинив постачання газу болгарській компанії "Булгаргаз" та польській PGNiG у зв'язку з несплатою в рублях. А у вівторок, 26 квітня, Росія зупинила постачання газу до Польщі за ямальським контрактом.

ЄС назвав неприпустимою зупинку поставок газу Росією і готує відповідь.

Газовий шантаж Росії

У березня президент РФ Путін підписав указ про продаж газу "недружнім країнам" (до яких входить і Польща). Він передбачає розрахунок за газ лише в рублях. Новий закон набув чинності 1 квітня. Польща відмовилася це робити.

Європейська комісія вивчила вимоги Путіна оплачувати газ в рублях і прийшла до висновку, що це порушить санкції. Таким чином, жодна країна ЄС не повинна оплачувати блакитне паливо російською валютою.

Україна запропонувала Європейському Союзу оплачувати Російські нафту і газ за "іранською моделлю". Оплату переводити на спеціальний рахунок, до якого РФ зможе отримати доступ після припинення війни проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: