Зазначається, що на сьогодні 78% газу в Польщі – постачання з півночі, півдня, заходу, а також вітчизняне виробництво.

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив про вихід країни з будь-якої форми залежності від Росії.

Про це повідомляється в Twitter канцелярії прем'єра Моравецького.

Прем'єр-міністр констатував завершення ери залежності Польщі від РФ.

"З сьогоднішнього дня ми перестали бути в будь-якій залежності від Росії. Наші склади як і раніше заповнені, ми будемо наповнювати їх щодня на 100%. На сьогодні 78% – поставки з півночі, півдня, заходу, а також вітчизняне виробництво", – заявив глава уряду.

Нагадаємо, напередодні "Газпром" припинив постачання газу до Польщі всупереч чинному контракту.

Глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що рішення про припинення поставок газу до Польщі та Болгарії було правильним і те ж треба зробити з іншими "недружніми" країнами.

Газовий шантаж Росії

У березні президент РФ Путін підписав указ про продаж газу "недружнім країнам" (в які входить і Польща). Він передбачає розрахунок за газ лише в рублях. Новий закон набув чинності 1 квітня. Польща відмовилася це робити.

Європейська комісія вивчила вимоги Путіна оплачувати газ в рублях і прийшла до висновку, що це порушить санкції. Таким чином, жодна країна ЄС не повинна оплачувати блакитне паливо російською валютою.

Україна запропонувала Європейському Союзу оплачувати Російські нафту і газ за "іранською моделлю". Оплату переводити на спеціальний рахунок, до якого РФ зможе отримати доступ після припинення війни проти України.

ЄС назвав неприпустимою зупинку поставок газу Росією і готує відповідь.

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