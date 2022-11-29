Через удари окупантів по критичній інфраструктурі необхідно накопичувати додаткові ресурси.

НАК "Нафтогаз України" просить міжнародних партнерів допомогти із закупівлею додаткових обсягів газу.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов провів зустріч з головою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Європі та Азії Ерін МакКі.

"Ключове — додатковий обсяг газу, необхідний для проходження цього опалювального сезону", - написав Чернишов у Facebook за результатами зустрічі.

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Чернишов додав, що також обговорив з Ерін МакКі оперативну допомогу у вигляді матеріалів та обладнання, над наданням Україні яких наразі працює агентство. Йдеться, зокрема, про метанол, газові компресори, дизельні генератори та обладнання для видобутку газу.

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21 листопада прем’єр повідомив, що нині в українських газосховищах накопичено понад 14 млрд куб. метрів газу, що достатньо для проходження зими, але через удари окупантів по критичній інфраструктурі необхідно накопичувати додаткові ресурси.

Також Шмигаль заявив, що Норвегія надасть Україні майже 200 млн євро на закупівлю додаткових обсягів газу. За його словами, кошти будуть спрямовані "Нафтогазу" через механізм підтримки від Європейського банку реконструкції та розвитку, який також виділяє 300 млн євро на відповідні закупівлі.

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