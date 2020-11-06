Прем'єр зазначив, що у країни є великі родовища нафти, газу, руд, дорогоцінних металів.

Україна в найближчі 10 років різко наростить розробку родовищ корисних копалин, що може принести 400 млрд дол. додаткового ВВП за цей період.

Про це під час презентації результатів аудиту вітчизняної економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте такожВидобуток газу та енергонезалежність: Шмигаль назвав пріоритет Кабміну

"У нас є нафта і газ, у нас є руди та дорогоцінні метали. Ми тут говоримо про фантастичний потенціал понад 400 млрд дол., якими ми повинні скористатися в наступні 10 років", - сказав Шмигаль.

"В Україні є понад 12 тисяч розвіданих родовищ корисних копалин, і тільки близько третини з них розробляються, тобто фактично це трохи більше ніж 4 тисяч ділянок. Збільшити видобуток корисних копалин - це не означає збільшити їх експорт за кордон в якості сировини, це означає створення високотехнологічної продукції з доданою вартістю", - підкреслив він.

Видобуток природного газу в Україні за 2019 рік скоротився у порівнянні з 2018 роком на 1% - до 20,66 млрд кубометрів. При цьому видобуток газу найбільшою газовидобувною компанією "Укргазвидобування" у 2019 році скоротився на 3,4% і склав 14,9 млрд куб. м.

Хронологія подій

20 жовтня 2020 року під час свого щорічного послання про внутрішнє і зовнішнє становище України в залі Верховної Ради президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет Міністрів найближчим часом має представити стратегію розвитку України до 2030 року, а також результати аудиту управління економікою.

6 листопада 2020 року під час презентації результатів аудиту вітчизняної економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Кабмін приступив до розробки Національної економічної стратегії України до 2030 року.

6 листопада 2020 року під час презентації результатів аудиту вітчизняної економіки та векторів економічного розвитку до 2030 року заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабінет Міністрів України представить Національну економічну стратегію України до 2030 року в першому кварталі 2021 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ігор Орел