Угорщина - один з пріоритетних напрямків міжнародного співробітництва для компанії.

Україна створить гарантовані потужності для імпорту газу з Угорщини.

Про це повідомляє прес-служба "Оператора ГТС" в Facebook.

Читайте такожУкраїна сподівається, що збільшить імпорт газу з ЄС - Шмигаль

"Зараз ОДТСУ працює над створенням гарантованих потужностей для імпорту газу з Угорщини, що потенційно відкриє доступ до LNG-терміналу Adria на острові Крк (Хорватія)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Угорщина - один з пріоритетних напрямків міжнародного співробітництва для компанії. Адже саме ця країна в 2021 році забезпечила майже 90% імпорту газу в Україну. І навіть після зупинки фізичного транзиту імпорт газу в Україну продовжився - в жовтні поставки склали 37 млн куб.м, повідомили в компанії.

Щоб обговорити це питання і ситуацію з енергобезпекою України, керівник ОДТСУ Сергій Макогон у Будапешті зустрівся з послом України в Угорщині Любов'ю Непоп.

"Для нас важливо, коли дипломатичний корпус працює над зміцненням енергонезалежності України. Ми вдячні пані послу за підтримку зусиль ОДТСУ в напрямку диверсифікації джерел імпорту газу — як в Україну, так і в Угорщину. Адже залежність від одного маршруту і постачальника - це слабкість газового ринку в цілому. На нашу думку, співпраця України та Угорщини здатна посилити енергобезпеку обох країн", - цитує прес-служба главу "Оператора ГТС".

Імпорт газу:

27 вересня Угорщина підписала з російським "Газпромом" довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України.

У зв'язку з цим МЗС України висловило розчарування і викликало посла Угорщини.

"Газпром" з 1 жовтня перестав використовувати українську газотранспортну систему для поставок газу в Угорщину.

1 жовтня набув чинності контракт між Угорщиною і Росією на транспортування газу в обсязі 4,5 млрд куб.м на рік, згідно з яким природний газ в Угорщину буде поставлятися через "Турецький потік".

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що газовий контракт Угорщини з "Газпромом" не порушує законодавство Європейського Союзу.

20 листопада Макогон заявив, що Угорщина продовжує отримувати газ з українського газопроводу, незважаючи на підписання контракту з російським газовим монополістом "Газпромом" про постачання блакитного палива в обхід України.

Автор: Ганна Бредіхіна