Продовжує зростати борг населення за постачання та розподіл природного газу.

Сьогодні Державна служба статистики опублікувала дані про оплату населенням житлово-комунальних послуг у жовтні 2020 року.

У жовтні 2020 р. українці сплатити за житлово-комунальні послуги 8,97 млрд грн з 11,04 млрд грн, які були нараховані (81,2% нарахованих за цей період сум). Для порівняння, у вересні цього року населення сплатило за житлово-комунальні послуги 9,12 млрд грн.

Продовжує зростати борг населення за постачання та розподіл природного газу, який в жовтні склав в цілому 22,4 млрд грн (рівень оплати впав до 59,1%). Лише за жовтень заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу зросла на 1,33 млн грн.

По іншим видам житлово-комунальних послуг ситуація не така критична. Зокрема, за постачання теплової енергії та гарячої води українці сплатили – 16,7 млрд грн (рівень оплати - 68,3%), за централізоване водопостачання та водовідведення – 5,7 млрд грн (рівень оплати - 100,5%), за управління багатоквартирним будинком – 5,1 млрд грн (рівень оплати - 98,1%), за постачання та розподіл електричної енергії – 5,1 млрд грн (рівень оплати - 94,9%), за надання послуг з вивезення побутових відходів – 1,1 млрд грн (рівень оплати - 95,6%).

Як свідчить статистика, найгірша ситуація в Україні склалася саме зі сплатою за постачання та розподіл природного газу.

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Автор: УНІАН