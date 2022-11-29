30% - дефіцит, який корегується обмеженнями споживання.

Наразі виробництво електроенергії в Україні покриває 70% від потреб у споживанні, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Почалась уже друга зима цієї повномасштабної війни, яка стане надскладною для нашої держави. Ніяких ілюзій не маємо", - сказав очільник уряду.

Він підкреслив, що російські терористи продовжать обстріли енергетичної інфраструктури.

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"Їхня мета - заморозити Україну та вчинити черговий геноцид українського народу. Зробити те саме, що комуністичний режим робив 90 років тому, коли влаштував в Україні голодомор. Попри постійні обстріли нашої енергосистеми, вона залишається цілісною. Заживлені всі регіони України, окрім Херсонської області. Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб у споживанні, а 30% - дефіцит, який корегується обмеженнями споживання", - зазначив Шмигаль.

"Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі в 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день", - пояснив прем'єр.

Відключення світла в Києві та інших містах

З 10 жовтня росіяни прицільно б'ють по українській критичній інфраструктурі. Після чергового ракетного обстрілу, 17 листопада, у Києві було зафіксовано антирекорд з відключення світла.

Крайня масована атака Росії спричинила блекаут в українській енергосистемі. Ворожі ракети влучили як у ТЕС, так і в ГЕС та інші об'єкти критичної інфраструктури. В низці регіонів зникло світло, вода, через знеструмлення стались перебої зі зв'язком.

З 24 листопада киян попередили, що світло подаватимуть на 2-3 години раз у день.

Вже кілька днів поспіль українців попереджають про підготовку Росією до нового масованого удару. За словами експертів Інституту вивчення війни, Путін може збільшити кількість ракет і атак на Україну, щоб підтримати недавній темп ударів. На підготовку до нового удару такої потужності росіянам потрібно від 7 до 14 днів, зазначив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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